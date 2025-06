Teleskopickým obuškom napadol vodiča auta

Prešov 16. júna (TASR) - Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prešove vzniesol obvinenie zo zločinu vydierania voči 36-ročnému mužovi. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová. Muž podľa jej slov v piatok (13. 6.) dopoludnia na Vihorlatskej ulici v Prešove po slovnom konflikte fyzicky napadol vodiča osobného auta.



„Udrel ho do tváre, vytrhol mu kľúče zo zapaľovania vozidla, pričom kričal, že chce svoje peniaze. Teleskopickým obuškom udrel vodiča po ramene a povedal mu, že pôjdu spolu do banky, tam vyberie peniaze a vráti mu ich. Muž vzal vodičovi aj mobilný telefón. V banke vystrašený vodič požiadal pracovníčku o privolanie pomoci,“ uviedla Ligdayová.



Policajná hliadka 36-ročného muža zadržala a bol umiestnený do cely policajného zaistenia.