V Prešove obvinili Poliaka, nafúkal 2,5 promile
Autor TASR
Prešov 9. januára (TASR) - Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prešove obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 30-ročného Poliaka. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, vo štvrtok (8. 1.) podvečer viedol motorové vozidlo po ulici Pod Kamennou baňou v Prešove.
„Keďže na vozidle neboli rozsvietené stretávacie svetlomety, policajnou hliadkou bolo auto zastavené a vodič bol podrobený kontrole. Výsledok u neho vykonanej dychovej skúšky dosiahol dve a pol promile,“ povedala Ligdayová s tým, že aj tento vodič skončil v cele policajného zaistenia.
