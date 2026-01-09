Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Prešove obvinili Poliaka, nafúkal 2,5 promile

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Vo štvrtok (8. 1.) podvečer viedol motorové vozidlo po ulici Pod Kamennou baňou v Prešove.

Autor TASR
Prešov 9. januára (TASR) - Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prešove obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 30-ročného Poliaka. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

„Keďže na vozidle neboli rozsvietené stretávacie svetlomety, policajnou hliadkou bolo auto zastavené a vodič bol podrobený kontrole. Výsledok u neho vykonanej dychovej skúšky dosiahol dve a pol promile,“ povedala Ligdayová s tým, že aj tento vodič skončil v cele policajného zaistenia.
.

