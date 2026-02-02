Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prisvojil si auto a predal ho inej osobe

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Na parkovisku na Bardejovskej ulici v Prešove si páchateľ prisvojil osobné vozidlo, ktoré mu na základe zmluvy bolo zverené.

Autor TASR
Prešov 2. februára (TASR) - Trestné stíhanie vo veci trestného činu sprenevery vedie poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Prešove v súvislosti s predajom auta. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

„Na parkovisku na Bardejovskej ulici v Prešove si páchateľ prisvojil osobné vozidlo, ktoré mu na základe zmluvy bolo zverené. Neskôr toto vozidlo predal inej osobe, čím spôsobil škodu majiteľovi auta vo výške 10.200 eur,“ uviedla Ligdayová s tým, že polícia vozidlo zaistila a bolo dané do úschovy.
.

