Polícia v Prešove vyšetruje prípad podvodu pri predaji cez internet

Prešov 18. augusta (TASR) - Polícia v Prešove vyšetruje prípad podvodu spáchaného na internete. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, v stredu (17. 8.) po polnoci páchateľ prejavil záujem o kabát, ktorý za 20 eur ponúkal 22-ročný muž.



"Nádejný kupujúci zaslal predávajúcemu internetový odkaz, ktorý bolo potrebné potvrdiť a na základe toho mohlo dôjsť k samotnému obchodu. Mladík potvrdil predmetný internetový odkaz, zadal údaje o svojej platobnej karte. Následne bola z jeho bankového účtu odrátaná suma vo výške 680 eur. Páchateľ to vysvetlil predávajúcemu tak, že došlo k omylu, a preto požadoval inú kartu, na ktorú by tieto peniaze mohol vrátiť," povedala Ligdayová.



Mladík podľa jej slov opäť zadal všetky údaje k svojej druhej platobnej karte a opäť to potvrdil. Neskôr zistil, že aj z tohto účtu mu bola odcudzená hotovosť vo výške 680 eur. Celkovo prišiel o 1360 eur.



Polícia upozorňuje, že aj nakupovať a predávať na internete je potrebné s rozvahou a opatrnosťou. "Takéto konanie zlodejov je takmer stále rovnaké a napriek nekonečne opakujúcim sa prípadom a upozorneniam zo strany polície sa nájdu ľudia, ktorým sa toto konanie nezdá podozrivé. Skôr ako niekto poskytne údaje k svojmu účtu, nech sa skúsi zamyslieť nad dôsledkami, ktoré hrozia. Je potrebné zvážiť využitie iného bezpečného spôsobu platby," dodala Ligdayová.