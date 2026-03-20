Polícia v Prešovskom kraji odhalila 7 opitých vodičov
Dvaja mali v dychu viac ako jedno promile alkoholu a piati do jedného promile.
Autor TASR
Polícia 20. marca (TASR) - Policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove vykonali v piatok ráno dopravno-bezpečnostnú akciu na cestách v celom Prešovskom kraji. Ako informovali na sociálnej sieti, počas akcie vykonali 4513 dychových skúšok a 12 orientačných testov na drogy. Odhalili pritom sedem vodičov pod vplyvom alkoholu.
Dvaja mali v dychu viac ako jedno promile alkoholu a piati do jedného promile. Alkohol zistili aj u jedného cyklistu. Kontroly prebiehali v čase od 5.00 do 7.30 h a boli zamerané najmä na alkohol a dodržiavanie pravidiel cestnej premávky.
Celkovo policajti zaznamenali 69 priestupkov. Bezpečnostné pásy nepoužilo 19 vodičov, v 16 prípadoch zistili zlý technický stav vozidla. V desiatich prípadoch bol zadržaný vodičský preukaz a v šiestich prípadoch osvedčenie o evidencii vozidla. Ďalších 18 priestupkov sa týkalo napríklad telefonovania počas jazdy, prekročenia rýchlosti, nedania prednosti chodcom či nesprávneho spôsobu jazdy. Počas kontrol sa policajtom podarilo aj vypátrať osobu, na ktorú bol vydaný príkaz na zatknutie.
Polícia avizovala, že v podobných kontrolách bude pokračovať. „Alkohol a iné neduhy za volant nepatria. Každý takýto prípad predstavuje vážne riziko pre životy a zdravie všetkých účastníkov cestnej premávky,“ dodali.
