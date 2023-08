ALKOHOL ZA VOLANTOM: V Prešovskom kraji odhalili troch opitých vodičov

Prešov 30. augusta (TASR) - Troch opitých vodičov odhalila v nedeľu a pondelok (27. - 28. 8.) polícia v Prešovskom kraji. Išlo o dvoch cudzincov a jedného Slováka. Všetkých obvinila z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



Prvým z nich je 55-ročný vodič z Ukrajiny, ktorého polícia zastavila v pondelok pred obedom v obci Tisinec v okrese Stropkov. Dôvodom bolo, že ako vodič ťahača a návesu s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 39.000 kilogramov jazdil úsekom, ktorý bol pre nákladné vozidlá nad 12 ton uzavretý. "Vodič bol okrem iného podrobený aj dychovej skúške, jej výsledok dosiahol hodnotu takmer 2,2 promile," povedala Ligdayová s tým, že skončil v cele policajného zaistenia.



Polícia v Poprade riešila 66-ročného Poliaka, ktorý viedol osobné vozidlo v nedeľu popoludní po ceste v smere na obec Ždiar. "Na parkovisku v obci bol zastavený a podrobený kontrole. Výsledok vykonanej dychovej skúšky presiahol hodnotu 1,9 promile. Vodič skončil v cele policajného zaistenia," priblížila Ligdayová.



V pondelok podvečer 37-ročný muž viedol osobné vozidlo po Košickej ulici v Prešove. Vyšiel s vozidlom z parkovacieho miesta cez obrubník, prešiel na chodník, kde narazil opäť do obrubníka. Následne prešiel cez cestu a narazil do dopravnej značky. Vozidlo spoločne s inými osobami odtlačil na parkovisko. "Vodič bol po havárii policajnou hliadkou vyzvaný na vykonanie dychovej skúšky, ktorej výsledok dosiahol viac ako 2,8 promile. Následnou lustráciou bolo zistené, že 37-ročný muž nie je držiteľom vodičského preukazu. Bol zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia," dodala Ligdayová.