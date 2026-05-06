DOPRAVNÁ AKCIA ROADPOL: Policajti dali fúkať 399 vodičom
Policajti zadržali štyri osvedčenia o evidencii vozidla.
Autor TASR
Prešov 6. mája (TASR) - Policajti počas utorňajšej (5. 5.) dopravnej akcie Roadpol, ktorá prebiehala na diaľnici D1, na vytypovaných úsekoch v okrese Prešov a odstavnej ploche I/15 Holčíkovce zistili celkovo 122 priestupkov. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Ako uvádza, na akcii sa podieľali hliadky Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove a v Košiciach, príslušníci úradu hraničnej a cudzineckej polície Prešov, zástupcovia inšpektorátov práce Prešov a Košice, Colného úradu Prešov a Regionálnej potravinovej správy Prešov.
Policajti skontrolovali 399 vodičov a zistených bolo 122 priestupkov. Všetkých 399 dychových skúšok bolo negatívnych. Medzi priestupky patrilo napríklad 45 prekročení rýchlosti, 13 prípadov preťaženia vozidla, 12 porušení používania bezpečnostných pásov, 16 nedostatkov technického stavu vozidiel či šesť telefonovaní za volantom. Policajti zadržali štyri osvedčenia o evidencii vozidla.
Polícia upozorňuje, že kontroly na cestách budú pokračovať aj naďalej, a preto apeluje na vodičov, aby jazdili zodpovedne, dodržiavali pravidlá a mysleli na bezpečnosť seba aj ostatných účastníkov cestnej premávky.
