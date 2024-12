Polícia v Prešovskom kraji počas dvoch hodín odhalila 13 priestupkov

Prešov 3. decembra (TASR) - Polícia v Prešovskom kraji počas pondelkovej (2. 12.) celokrajskej kontroly odhalila 13 priestupkov. Ako informuje na sociálnej sieti, kontrola bola od 5.30 do 7.30 h. V akcii sa policajti zamerali na kontrolu požitia alkoholických nápojov alebo inej návykovej látky pred jazdou.



"Do akcie bolo zapojených celkovo 110 policajtov. Počas dvoch hodín sme zistili 13 priestupkov vodičov motorových vozidiel. Z celkového počtu 4844 vykonaných dychových skúšok boli tri pozitívne s výsledkom do jedného promile. V jednom prípade bola zistená prítomnosť omamnej a návykovej látky," uvádza polícia s tým, že zadržané boli štyri vodičské preukazy.