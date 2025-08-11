< sekcia Regióny
Polícia v Prešovskom kraji rieši prípady nebezpečného vyhrážania
Z trestného činu nebezpečného vyhrážania bol obvinený 44-ročný muž z obce v okrese Bardejov.
Autor TASR
Prešov 11. augusta (TASR) - Polícia v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) rieši viaceré prípady nebezpečného vyhrážania. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Veľký Šariš vedie vyšetrovanie vo veci trestného činu nebezpečného vyhrážania spáchaného v súbehu s trestným činom výtržníctva. K incidentu, ktorého sa mal dopustiť 49-ročný muž, došlo v obci Malý Šariš v nedeľu (10. 8.). „Dve hodiny po polnoci pred barom bol vulgárny voči prítomným osobám a vyhrážal sa, že ich postrieľa. V ruke mal zbraň, mieril na ne a žiadal aby odišli preč, keďže sú údajne hlučné,“ povedala Ligdayová s tým, že muž bol zadržaný a boli s ním vykonané potrebné procesné úkony.
Z trestného činu nebezpečného vyhrážania bol obvinený 44-ročný muž z obce v okrese Bardejov. „Manželke i bratovi vulgárne nadával, s nožom v ruke vravel, že ich zabije. V tomto konaní mu zabránila jeho dcéra. Stalo sa tak v sobotu (9. 8.). Agresívny muž bol policajnou hliadkou obmedzený na osobnej slobode, skončil v cele policajného zaistenia,“ priblížila Ligdayová.
Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Spišská Belá uznesením vzniesol obvinie z trestného činu nebezpečného vyhrážania 38-ročnému mužovi. Podľa Ligdayovej v piatok (8. 8.) ráno vytlačil dvere izby, v ktorej bola jeho priateľka i ich dcéra. „Muž bol agresívny a vulgárny, ženu udrel. Potom vzal nôž a priložil ho k nohám ženy, vraj do nôh urobí dvadsať dier. Žena i dcéra v strachu na nič nereagovali, keď muž neskôr odišiel z izby, rýchlo utiekli z domu preč. Muž ich prenasledoval a neustále sa im vyhrážal zabitím, dobodaním. Muž svojím konaním vzbudzoval u svojich blízkych strach,“ povedala Ligdayová a doplnila, že bol políciou zadržaný a skončil v cele policajného zaistenia.
Ako uviedla, poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Veľký Šariš vedie vyšetrovanie vo veci trestného činu nebezpečného vyhrážania spáchaného v súbehu s trestným činom výtržníctva. K incidentu, ktorého sa mal dopustiť 49-ročný muž, došlo v obci Malý Šariš v nedeľu (10. 8.). „Dve hodiny po polnoci pred barom bol vulgárny voči prítomným osobám a vyhrážal sa, že ich postrieľa. V ruke mal zbraň, mieril na ne a žiadal aby odišli preč, keďže sú údajne hlučné,“ povedala Ligdayová s tým, že muž bol zadržaný a boli s ním vykonané potrebné procesné úkony.
Z trestného činu nebezpečného vyhrážania bol obvinený 44-ročný muž z obce v okrese Bardejov. „Manželke i bratovi vulgárne nadával, s nožom v ruke vravel, že ich zabije. V tomto konaní mu zabránila jeho dcéra. Stalo sa tak v sobotu (9. 8.). Agresívny muž bol policajnou hliadkou obmedzený na osobnej slobode, skončil v cele policajného zaistenia,“ priblížila Ligdayová.
Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Spišská Belá uznesením vzniesol obvinie z trestného činu nebezpečného vyhrážania 38-ročnému mužovi. Podľa Ligdayovej v piatok (8. 8.) ráno vytlačil dvere izby, v ktorej bola jeho priateľka i ich dcéra. „Muž bol agresívny a vulgárny, ženu udrel. Potom vzal nôž a priložil ho k nohám ženy, vraj do nôh urobí dvadsať dier. Žena i dcéra v strachu na nič nereagovali, keď muž neskôr odišiel z izby, rýchlo utiekli z domu preč. Muž ich prenasledoval a neustále sa im vyhrážal zabitím, dobodaním. Muž svojím konaním vzbudzoval u svojich blízkych strach,“ povedala Ligdayová a doplnila, že bol políciou zadržaný a skončil v cele policajného zaistenia.