< sekcia Regióny
Polícia v Prešovskom kraji sa zamerala na krádeže v obchodoch
Polícia v Prešovskom kraji venuje podľa nej zvýšenú pozornosť prevencii a odhaľovaniu protiprávnej činnosti v maloobchodných prevádzkach.
Autor TASR
Prešov 11. septembra (TASR) - Na krádeže v maloobchodných prevádzkach bola zameraná utorňajšia (9. 9.) preventívno-bezpečnostná akcia, ktorú vykonali príslušníci Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove. TASR o tom vo štvrtok informovala jeho hovorkyňa Ingrida Pavlovská.
„Do akcie bolo nasadených spolu 105 policajtov, ktorí vykonali kontroly v 428 maloobchodných prevádzkach, skontrolovali 174 osôb a 38 pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb,“ uviedla Pavlovská s tým, že v rámci akcie bola zistená jedna krádež.
Ako doplnila, boli takisto zistené tri priestupky proti verejnému poriadku a 16 priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
„Cieľom akcie bolo nielen odhaliť protiprávne konanie, ale aj preventívne pôsobiť na osoby, ktoré by sa mohli dopúšťať krádeží a inej protispoločenskej činnosti. Takéto opatrenia zároveň prispievajú k zvýšeniu pocitu bezpečia občanov a ochrane ich majetku,“ povedala Pavlovská.
Polícia v Prešovskom kraji venuje podľa nej zvýšenú pozornosť prevencii a odhaľovaniu protiprávnej činnosti v maloobchodných prevádzkach.
„Do akcie bolo nasadených spolu 105 policajtov, ktorí vykonali kontroly v 428 maloobchodných prevádzkach, skontrolovali 174 osôb a 38 pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb,“ uviedla Pavlovská s tým, že v rámci akcie bola zistená jedna krádež.
Ako doplnila, boli takisto zistené tri priestupky proti verejnému poriadku a 16 priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
„Cieľom akcie bolo nielen odhaliť protiprávne konanie, ale aj preventívne pôsobiť na osoby, ktoré by sa mohli dopúšťať krádeží a inej protispoločenskej činnosti. Takéto opatrenia zároveň prispievajú k zvýšeniu pocitu bezpečia občanov a ochrane ich majetku,“ povedala Pavlovská.
Polícia v Prešovskom kraji venuje podľa nej zvýšenú pozornosť prevencii a odhaľovaniu protiprávnej činnosti v maloobchodných prevádzkach.