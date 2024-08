Alkohol za volantom: V Prešovskom kraji zadržali troch opitých vodičov

Prešov 13. augusta (TASR) - Polícia v Prešovskom kraji riešila v pondelok (12. 8.) troch vodičov pod vplyvom alkoholu. Dvaja mali výsledok dychovej skúšky dve promile, tretí vodič autom zranil člena hliadky. Všetci skončili s obvinením pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Prešovská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Vodič v okrese Prešov v pondelok ráno šoféroval nákladné auto. Keď zbadal policajnú hliadku, otočil auto a začal unikať. "Hliadka vozidlo prenasledovala, vodiča vyzývala na zastavenie, no vodič nereagoval a zastavil až v mieste bydliska, kde chcel zacúvať do dvora. Pri cúvaní však došlo k zraneniu člena hliadky Policajného zboru," doplnili s tým, že sa odmietol podrobiť dychovej skúške. V jeho prípade bolo začaté aj trestné stíhanie pre prečin útoku na verejného činiteľa.



V druhom prípade v pondelok podvečer viedol cudzinec auto v Giraltovciach. Polícia informuje, že v snahe odstaviť auto na odstavnej ploche neodhadol vzdialenosť a s vozidlom sčasti zišiel mimo vozovky. Výsledok dychovej skúšky presiahol hodnotu dve promile. Skončil v cele policajného zaistenia.



V treťom prípade vodič pri vstupe na čerpaciu stanicu v Humennom narazil s autom do znefunkčnenej závory. Po nehode nezastavil a pokračoval v jazde. Výsledok dychovej skúšky u vodiča dosiahol hodnotu dve promile. "Aj tento vodič skončil v cele policajného zaistenia," doplnila polícia.