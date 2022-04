Zrážka dvoch áut v Michalovciach: Polícia začala trestné stíhanie

Michalovce 8. apríla (TASR) – V prípade dopravnej nehody, ktorá si vo štvrtok (7. 4.) v meste Michalovce vyžiadala tri ľudské životy, začala polícia trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia a ublíženia na zdraví. Bližšie okolnosti tragickej udalosti, jej príčina a miera zavinenia jednotlivých účastníkov bude predmetom ďalšieho vyšetrovania. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



Podľa dosiaľ zistených skutočností mal 46-ročný vodič z Michaloviec idúci po ceste I/18 od obce Petrovce nad Laborcom prejsť v čase okolo 14.00 h na rovnom úseku cesty s ľavou časťou vozidla zn. Opel do protismernej časti vozovky. Došlo k zrážke s oproti idúcim vozidlom zn. Volvo, ktoré viedol 55-ročný vodič z okresu Vranov nad Topľou. Po náraze obidve vozidlá otočilo do protismeru a ostali stáť pri krajnici.



"Vodič vozidla zn. Opel a jeho dvaja spolujazdci vo veku 48 a 53 rokov pri dopravnej nehode utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým, žiaľ, na mieste dopravnej nehody podľahli," doplnila Mésarová. Vodič vozidla zn. Volvo utrpel podľa predbežnej lekárskej správy ľahké zranenia. Dychová skúška uňho požitie alkoholu nepreukázala. To, či bol pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok nebohý vodič, bude zisťované pri nariadenej pitve.



Polícia v tejto súvislosti apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa na cestách správali zodpovedne, dodržiavali dopravné predpisy a zbytočne neriskovali.