Polícia v prípade nálezu dvoch mŕtvych v Bratislave obvinila muža
Vyšetrovateľ krajskej kriminálnej polície vzniesol dňa 8. marca obvinenie 37-ročnému Štefanovi H. za obzvlášť závažný zločin vraždy.
Autor TASR
Bratislava 9. marca (TASR) - Polícia v prípade nálezu dvoch mŕtvych na ulici Pri Starej prachárni v Bratislave obvinila 37-ročného Štefana H. Obvinenie mu vzniesla za obzvlášť závažný zločin vraždy. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Vyšetrovateľ krajskej kriminálnej polície vzniesol dňa 8. marca obvinenie 37-ročnému Štefanovi H. za obzvlášť závažný zločin vraždy. Ten bol dňa 7. marca zadržaný na ulici Pri Starej Prachárni,“ priblížili policajti.
Obvinený sa podľa nich momentálne nachádza v cele policajného zaistenia. „Pričom vyšetrovateľom bol spracovaný podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby,“ dodali.
