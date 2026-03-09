Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia v prípade nálezu dvoch mŕtvych v Bratislave obvinila muža

Ilustračné foto. Foto: TASR Michal Svítok

Vyšetrovateľ krajskej kriminálnej polície vzniesol dňa 8. marca obvinenie 37-ročnému Štefanovi H. za obzvlášť závažný zločin vraždy.

Bratislava 9. marca (TASR) - Polícia v prípade nálezu dvoch mŕtvych na ulici Pri Starej prachárni v Bratislave obvinila 37-ročného Štefana H. Obvinenie mu vzniesla za obzvlášť závažný zločin vraždy. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

„Vyšetrovateľ krajskej kriminálnej polície vzniesol dňa 8. marca obvinenie 37-ročnému Štefanovi H. za obzvlášť závažný zločin vraždy. Ten bol dňa 7. marca zadržaný na ulici Pri Starej Prachárni,“ priblížili policajti.

Obvinený sa podľa nich momentálne nachádza v cele policajného zaistenia. „Pričom vyšetrovateľom bol spracovaný podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby,“ dodali.
