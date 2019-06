Mladíci obvinení z napadnutia manželov v MHD ostávajú vo väzbe

K incidentu došlo 22. mája v autobuse linky 83 medzi zastávkami SAV a Damborského. Skupinka mladíkov sa počas jazdy správala hlučne a rozhadzovala rôzne predmety.

Bratislava 3. júna (TASR) - Dvaja obvinení z napadnutia manželského páru v bratislavskej mestskej hromadnej doprave (MHD) - 18-ročný Ondrej Á. a 18-ročný Stanislav G. zostávajú na základe rozhodnutia Okresného súdu Bratislava IV (OS) právoplatne vo väzbe.



"OS Bratislava IV dňa 2. júna vzal do väzby obvineného O. Á., a to z dôvodov tzv. útekovej, kolúznej a preventívnej väzby. Rozhodnutie je právoplatné, procesné strany (obvinený, prokurátor) sa vzdali práva podať sťažnosť. OS Bratislava IV zároveň 2. júna vzal do väzby obvineného S. G., a to z dôvodov tzv. útekovej a preventívnej väzby. Rozhodnutie je právoplatné, procesné strany (obvinený, prokurátor) sa vzdali práva podať sťažnosť," uviedol v pondelok na otázku TASR hovorca Krajského súdu v Bratislave (KS) Pavol Adamčiak.



Ondrej Á. čelí v tejto súvislosti obvineniu zo zločinu ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom výtržníctva, za ktorý v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov. Jeho rovesník, Stanislav G., čelí obvineniu zo zločinu vydierania a prečinu nebezpečného vyhrážania, za ktorý v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na dva až šesť rokov. V rámci vyšetrovania sa polícii prihlásili dvaja svedkovia, ktorí podľa hovorcu pomohli objasneniť incident. Informoval v pondelok hovorca Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave Michal Szeiff.



K incidentu došlo 22. mája v autobuse linky 83 medzi zastávkami SAV a Damborského. Skupinka mladíkov sa počas jazdy správala hlučne a rozhadzovala rôzne predmety. Manželský pár vo veku 50 a 52 rokov ich slušne napomenul, na čo reagovali ich napadnutím. Obvinený Ondrej mal fyzicky napadnúť 52-ročného muža viacerými údermi päsťami do oblasti tváre. "Po fyzickom útoku druhý obvinený, Stanislav, začal manželom vulgárne nadávať a vyhrážať sa im fyzickou likvidáciou," doplnil policajný hovorca.



Výtržníci spôsobili manželom rôzne zranenia a zlomeniny v oblasti tváre a z autobusu utiekli. Zranenia ženy si vyžiadali hospitalizáciu.