Polícia v prípade samovraždy žiaka základnej školy obvinila dievča

Košice 1. júla (TASR) - V tragickom prípade úmrtia žiaka deviateho ročníka Základnej školy v Parchovanoch (okres Trebišov) policajný vyšetrovateľ obvinil mladistvé dievča zo zločinu účasti na samovražde. Stalo sa tak 21. júna na základe pokynu dozorového prokurátora a po vykonaní rozsiahleho dokazovania. TASR to v pondelok potvrdila hovorkyňa Krajskej prokuratúry Košice Jarmila Janová. Na vznesené obvinenie upozornil portál noviny.sk.



"Dozorový prokurátor v súčasnosti preskúmava, či bolo predmetné uznesenie vydané v súlade s jeho pokynom," uviedla Janová.



Polícia potvrdila, že vyšetrovanie v danej veci doposiaľ nebolo ukončené. "V danom prípade sú aj naďalej vykonávané procesné úkony a až do skončenia vyšetrovania nebudeme poskytovať bližšie a podrobnejšie informácie," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



Pätnásťročný žiak ZŠ v Parchovanoch vlani 20. novembra počas prestávky vyšiel na strechu školy a pri páde utrpel zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol. Otec sa pre médiá vyjadril, že jeho syn bol šikanovaný. Škola tvrdila, že neevidovala podnet na podozrenie zo šikany.