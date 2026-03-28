Polícia obvinila z vraždy 27-ročného muža
V banskobystrickej mestskej časti Uľanka v stredu (25. 3.) po útoku sekerou zomrel 51-ročný muž.
Autor TASR
Banská Bystrica 28. marca (TASR) - V súvislosti s prípadom v mestskej časti Banská Bystrica - Uľanka obvinili z vraždy 27-ročného muža. Banskobystrická krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Podotýka, že zároveň spracovali podnet na návrh na jeho väzobné stíhanie. V banskobystrickej mestskej časti Uľanka v stredu (25. 3.) po útoku sekerou zomrel 51-ročný muž. Polícia priblížila, že 27-ročný muž na neho zaútočil sekerou. Ten po útoku utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.
