Polícia v prípade v Parchovanoch nebude komentovať posun vyšetrovania

Parchovany 30. novembra (TASR) - Polícia nebude komentovať čiastkové posuny vo vyšetrovaní tragického prípadu v Parchovanoch (okres Trebišov), keď po páde zo strechy základnej školy zomrel 15-ročný žiak. Uviedla to košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



"V súvislosti s množstvom informácií dennodenne sa šíriacich prostredníctvom médií chceme uviesť, že polícia na prípade intenzívne pracuje od prvého momentu," uviedla. Polícia podľa nej pritom musí veľmi dôkladne preveriť všetky získané informácie, čo si vyžaduje mimoriadne náročný, zdĺhavý a sústredený proces, aby nedošlo k opomenutiu akéhokoľvek detailu, ktorý môže vniesť svetlo do celého prípadu.



"Treba však poznamenať aj to, že ide o mimoriadne citlivý prípad, pri ktorom je potrebné brať ohľad nielen na udalosť, ku ktorej došlo, ale aj na pozostalých, prípadne iné zainteresované osoby, preto zverejnenie akýchkoľvek, hoci aj čiastkových, informácií, môže zmariť alebo sťažiť ďalší postup vo vyšetrovaní," skonštatovala.



V tragickom prípade žiak deviateho ročníka ZŠ 20. novembra počas prestávky vyšiel na strechu školy a pri páde utrpel zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol. Otec sa pre médiá vyjadril, že jeho syn mal byť šikanovaný. Polícia vedie vyšetrovanie pre trestný čin usmrtenia.