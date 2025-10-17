< sekcia Regióny
VÁŽNA NEHODA NA KRIŽOVATKE: Vodič nákladiaka narazil do cyklistky
Žena utrpela život ohrozujúce zranenia, ktoré si vyžiadali jej okamžitý prevoz do nemocnice.
Autor TASR
Radoľa 17. októbra (TASR) - Vážna dopravná nehoda sa v piatok ráno stala na ceste I/11 v obci Radoľa (okres Kysucké Nové Mesto). Na svetelnej križovatke vodič nákladného auta prednou časťou vozidla narazil do cyklistky, ktorá so zraneniami skončila v nemocnici. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
„Vodič viedol jazdnú nákladnú súpravu s návesom v smere od mesta Žilina na Čadcu, kde v križovatke z doposiaľ presne nezistených príčin nemal rešpektovať červené signalizačné svetlo STOJ. Pokračoval v jazde a prednou časťou vozidla narazil do cyklistky, ktorá v tom čase išla v smere z obce Radoľa na Kysucké Nové Mesto,“ priblížila priebeh nehody Šefčíková.
Doplnila, že žena utrpela život ohrozujúce zranenia, ktoré si vyžiadali jej okamžitý prevoz do nemocnice. „Vodič sa podrobil dychovej skúške s negatívnym výsledkom, u cyklistky bol nariadený odber krvi. Vec si na mieste prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Čadci. Ďalšie okolnosti, ako aj presné príčiny dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ dodala Šefčíková.
