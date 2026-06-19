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POLICAJNÁ AKCIA: Za 24 hodín skontrolovali takmer 1000 vozidiel
Osobitnú pozornosť venovali hliadky kontrole šoférovania pod vplyvom alkoholu. Odhalili šesť vodičov, ktorým skúška ukázala pod jedno promile.
Autor TASR
Bratislava 19. júna (TASR) - Polícia skontrolovala v Bratislavskom kraji počas dopravnej akcie za 24 hodín takmer 1000 vozidiel. Akcia organizácie Roadpol s názvom Alcohol and Drugs Marathon bola zameraná na dodržiavanie predpisov a alkohol či drogy za volantom. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Policajti skontrolovali 943 vozidiel, z toho 55 taxíkov. Kontrole sa nevyhli ani motorkári či cyklisti.
„Policajti počas výkonu služby odhalili celkom 41 priestupkov. Medzi najčastejšie porušenia patrilo prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, nepoužitie bezpečnostných pásov, používanie mobilného telefónu počas jazdy, nevyhovujúci technický stav vozidla či nesprávne predchádzanie,“ uviedla polícia.
Osobitnú pozornosť venovali hliadky kontrole šoférovania pod vplyvom alkoholu. Odhalili šesť vodičov, ktorým skúška ukázala pod jedno promile. V jednom prípade namerali policajti nad jedno promile. Tohto vodiča obmedzili na osobnej slobode pre podozrenie zo spáchania prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
„Počas kontroly boli zároveň zadržané tri osvedčenia o evidencii vozidla a v jednom prípade tiež tabuľky s evidenčným číslom vozidla. Dopravní policajti budú v podobných kontrolách pokračovať aj naďalej,“ poukázala polícia.
„Policajti počas výkonu služby odhalili celkom 41 priestupkov. Medzi najčastejšie porušenia patrilo prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, nepoužitie bezpečnostných pásov, používanie mobilného telefónu počas jazdy, nevyhovujúci technický stav vozidla či nesprávne predchádzanie,“ uviedla polícia.
Osobitnú pozornosť venovali hliadky kontrole šoférovania pod vplyvom alkoholu. Odhalili šesť vodičov, ktorým skúška ukázala pod jedno promile. V jednom prípade namerali policajti nad jedno promile. Tohto vodiča obmedzili na osobnej slobode pre podozrenie zo spáchania prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
„Počas kontroly boli zároveň zadržané tri osvedčenia o evidencii vozidla a v jednom prípade tiež tabuľky s evidenčným číslom vozidla. Dopravní policajti budú v podobných kontrolách pokračovať aj naďalej,“ poukázala polícia.