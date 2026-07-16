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Policajti v Bratislave si posvietili na motocyklistov a taxikárov

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Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann

Polícia avizovala, že v obdobných kontrolách bude pokračovať aj naďalej.

Autor TASR
Bratislava 16. júla (TASR) - Policajti v stredu (15. 7.) v Bratislave realizovali kontrolu zameranú na motocyklistov a taxikárov. Trvala v čase od 14.00 h do 17.00 h. Zistili počas nej celkovo 50 priestupkov na úseku cestnej premávky. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Najčastejším previnením vodičov bolo prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, ktorého sa dopustilo 23 vodičov. Ďalej sme zaznamenali sedem prípadov nerešpektovania dopravného značenia, šesť prípadov nevyhovujúceho technického stavu vozidla, pričom policajti zadržali päť osvedčení o evidencii vozidla, štyri prípady porušenia zákazu predchádzania a tri prípady používania mobilného telefónu počas jazdy. Okrem toho policajti zadržali jeden vodičský preukaz,“ priblížila

Polícia avizovala, že v obdobných kontrolách bude pokračovať aj naďalej. „Cieľom týchto akcií je zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky a dôsledne postihovať porušovanie pravidiel, ktoré môžu viesť k vzniku dopravných nehôd,“ dodala.

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