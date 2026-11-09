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Polícia v rámci kontroly odhalila 17 cyklistov pod vplyvom alkoholu
Akciu realizovali v stredu a vo štvrtok (4. - 5. 11.).
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - Polícia sa počas minulotýždňovej dvojdňovej kontroly dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky zamerala na chodcov, cyklistov a kolobežkárov. Okrem iného odhalila aj 17 cyklistov a jedného kolobežkára pod vplyvom alkoholu. Dvaja cyklisti boli pod vplyvom iných návykových látok. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
Akciu realizovali v stredu a vo štvrtok (4. - 5. 11.). „Skontrolovali sme 868 chodcov, pričom 146 z nich porušilo pravidlá cestnej premávky. V prípade cyklistov sme vykonali 585 kontrol a zistili 43 priestupkov. Kontrolám sa nevyhli ani vodiči malých elektrických vozidiel, z 316 skontrolovaných vodičov 22 porušilo pravidlá cestnej premávky,“ priblížil Hájek.
Výsledky kontroly podľa neho potvrdzujú, že bezpečnosť na cestách sa týka každého. Polícia preto vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky na zodpovednosť, ohľaduplnosť a dôsledné dodržiavanie pravidiel v cestnej premávke. „Alkohol ani iné návykové látky za volant, riadidlá či na cestu nepatria,“ uzavrel Hájek.
Akciu realizovali v stredu a vo štvrtok (4. - 5. 11.). „Skontrolovali sme 868 chodcov, pričom 146 z nich porušilo pravidlá cestnej premávky. V prípade cyklistov sme vykonali 585 kontrol a zistili 43 priestupkov. Kontrolám sa nevyhli ani vodiči malých elektrických vozidiel, z 316 skontrolovaných vodičov 22 porušilo pravidlá cestnej premávky,“ priblížil Hájek.
Výsledky kontroly podľa neho potvrdzujú, že bezpečnosť na cestách sa týka každého. Polícia preto vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky na zodpovednosť, ohľaduplnosť a dôsledné dodržiavanie pravidiel v cestnej premávke. „Alkohol ani iné návykové látky za volant, riadidlá či na cestu nepatria,“ uzavrel Hájek.