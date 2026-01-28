Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia v rámci protidrogovej akcie zaistila takmer 170.000 eur

Snímka zaistených drog. Foto: FB Polícia SR - Bratislavský kraj

Všetkým piatim osobám vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave vzniesol obvinenie za závažnú drogovú trestnú činnosť.

Bratislava 28. januára (TASR) - Polícia v rámci protidrogovej akcie zadržala v Bratislavskom a Trnavskom kraji viacero osôb. Z nich päť osôb obvinili pre závažnú drogovú trestnú činnosť. Policajti zaistili takmer štyri kilogramy metamfetamínu a štyridsať gramov kokaínu, takisto aj finančné prostriedky vo výške takmer 170.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.

Doplnila, že bratislavskí policajti naďalej vykonávajú procesné úkony. „Všetkým piatim osobám vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave vzniesol obvinenie za závažnú drogovú trestnú činnosť, konkrétne pre trestný čin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou, spáchaný formou spolupáchateľstva,“ spresnila Bartošová.

