Polícia v Rimavskej Sobote zaistila takmer 100 gramov metamfetamínu
Policajnú akciu v Rimavskej Sobote realizovali v sobotu (11. 4.) rimavskosobotskí kriminalisti spolu s pohotovostným policajným útvarom.
Rimavská Sobota 15. apríla (TASR) - V jednom z rodinných domov v Rimavskej Sobote zaistila polícia počas víkendovej akcie takmer 100 gramov metamfetamínu. V súvislosti s prípadom boli obvinení dvaja muži. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
Policajnú akciu v Rimavskej Sobote realizovali v sobotu (11. 4.) rimavskosobotskí kriminalisti spolu s pohotovostným policajným útvarom. Pri prehliadke jedného z rodinných domov zaistili bielu kryštalickú látku, predbežná expertíza potvrdila, že ide o metamfetamín.
„Vyšetrovateľ v tejto súvislosti obvinil dvojicu mužov vo veku 27 a 41 rokov z drogovej trestnej činnosti,“ priblížila polícia s tým, že na základe príkazu Okresného súdu v Rimavskej Sobote bude starší z dvojice stíhaný väzobne.
Policajnú akciu v Rimavskej Sobote realizovali v sobotu (11. 4.) rimavskosobotskí kriminalisti spolu s pohotovostným policajným útvarom. Pri prehliadke jedného z rodinných domov zaistili bielu kryštalickú látku, predbežná expertíza potvrdila, že ide o metamfetamín.
„Vyšetrovateľ v tejto súvislosti obvinil dvojicu mužov vo veku 27 a 41 rokov z drogovej trestnej činnosti,“ priblížila polícia s tým, že na základe príkazu Okresného súdu v Rimavskej Sobote bude starší z dvojice stíhaný väzobne.