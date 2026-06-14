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Polícia v Rožňave obvinila z drogovej činnosti 31-ročného muža

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Maják, ilustračné foto 14.02.2025. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Ako uvádza polícia, počas akcie vykonali prehliadku motorového vozidla aj nebytového priestoru.

Autor TASR
Rožňava 14. júna (TASR) - Policajti počas akcie v uliciach Rožňavy obmedzili na osobnej slobode dve podozrivé osoby. Následne polícia obvinila 31-ročného muža z drogovej trestnej činnosti. Akcia bola výsledkom niekoľkomesačnej práce rožňavských kriminalistov, ktorí preverovali informácie o drogovej trestnej činnosti v okrese Rožňava. Vykonali ju v spolupráci s košickým pohotovostným policajným útvarom. V nedeľu o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach na sociálnej sieti.

Ako uvádza polícia, počas akcie vykonali prehliadku motorového vozidla aj nebytového priestoru. Zaistené boli igelitové vrecúška s obsahom neznámej bielej kryštalickej látky a ďalšie veci súvisiace s drogovou trestnou činnosťou.

Policajti obmedzili na osobnej slobode dve podozrivé osoby. Po vykonaní procesných úkonov vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Rožňave obvinil 31-ročného muža z drogovej trestnej činnosti,“ informuje polícia s tým, že podľa doterajšieho vyšetrovania mal obvinený muž na viacerých miestach v Rožňave predávať metamfetamín ďalším osobám.

V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.
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