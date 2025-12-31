Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia v Ružomberku upozorňuje obyvateľov na používanie pyrotechniky

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Nerešpektovanie zákona o výbušninách prejednáva v blokovom konaní mestská polícia a orgán Policajného zboru a za priestupok je možné uložiť pokutu 100 eur, podotkli policajti.

Autor TASR
Ružomberok 31. decembra (TASR) - Ružomberská mestská polícia upozorňuje obyvateľov a návštevníkov mesta Ružomberok na používanie zábavnej pyrotechniky počas silvestrovskej noci. Mestská polícia informovala na sociálnej sieti, že podľa zákona o výbušninách možno používať iba prskavky, motýliky a fontány - kategória výrobkov F1.

„Používanie pyrotechnických výrobkov ako petardy, zábleskové petardy, výmetnice, míny, rímske sviece, rakety obsahujúce pyrotechnickú jednotku, ktorej hlavným efektom je hluk, a kombinácie obsahujúce ako prvok petardy alebo zábleskové petardy, je celoročne zakázané. Zákon umožňuje použitie týchto výrobkov len 31. decembra od 18.00 h do 23.59 h a 1. januára od 00.00 h do 2.00 h,“ zdôraznili mestskí policajti.

Dodali, že pyrotechnické výrobky možno používať na miestach v minimálnej vzdialenosti 250 metrov od zariadení a lokalít ako nemocnice, liečebne, hospice, domovy ošetrovateľskej starostlivosti, zariadenia sociálnych služieb, karanténne stanice, útulky a záchranné centrá pre zvieratá a pod.

Nerešpektovanie zákona o výbušninách prejednáva v blokovom konaní mestská polícia a orgán Policajného zboru a za priestupok je možné uložiť pokutu 100 eur,“ podotkli policajti.
