Polícia v Ružomberku zistila kamerovým systémom 604 priestupkov
Autor TASR
Ružomberok 18. mája (TASR) - Mestská polícia v Ružomberku minulý rok zistila prostredníctvom kamerového systému zloženého zo 73 kamier 604 priestupkov, najčastejšie proti verejnému poriadku. Štátnej polícii poskytli 114 kamerových záznamov. Mestské kamery monitorujú pešiu zónu, centrum mesta, sídliská Klačno, Baničné, Roveň, železničnú stanicu a časť rekreačnej oblasti Hrabovo. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
Mestská polícia v minulom roku riešila 4897 priestupkov. „Najviac priestupkov bolo v statickej doprave, potom na úseku porušovania všeobecne záväzných nariadení mesta a verejného poriadku - najmä v prípadoch rušenia nočného pokoja, budenia verejného pohoršenia, znečisťovania verejného priestranstva a neoprávneného záberu verejného priestranstva,“ informoval náčelník mestskej polície Tomáš Matejovie.
Príslušníci mestskej polície v roku 2025 okrem iných aktivít tiež kontrolovali dopravné značenie, dodržiavanie verejného poriadku, zabezpečovali ochranu zdravia a majetku občanov mesta i ochranu životného prostredia. Pozornosť hliadky mestskej polície venovali aj čistote a hygiene v uliciach a na iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach.
„Mali aj 90 výjazdov za účelom odchytu zabehnutých, túlavých alebo stratených zvierat. Počas týchto zásahov sa podarilo odchytiť 68 psov a dve mačky, pričom 26 psov a dve mačky umiestnili do karanténnej stanice v Bielom Potoku a 42 psov vrátili ich majiteľom,“ dodal hovorca.
V uliciach mesta zaznamenala mestská polícia aj 44 prípadov porušenia zákazu požívania alkoholických nápojov u mladistvých osôb a dva prípady porušenia zákazu u maloletých osôb.
