NOČNÁ EVAKUÁCIA V SENCI: Na Slávičej ulici horel byt

Miesto požiaru. Foto: Polícia

Vyčíslením výšky škody aj okolnosťami, ktoré tejto udalosti predchádzali, sa v súčasnosti zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci.

Autor TASR
Bratislava 19. januára (TASR) - Polícia vyšetruje nočný požiar bytu na Slávičej ulici v Senci, ku ktorému došlo krátko pred 0.30 h. Podľa doterajších zistení začala v dôsledku neodbornej manipulácie s ohňom horieť jedna z izieb bytu na druhom poschodí bytového domu, čo spôsobilo jeho silné zadymenie. Na mieste bola preto nariadená evakuácia obyvateľov bytového domu. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.

„V tejto súvislosti došlo k ošetreniu jednej osoby z dôvodu nadýchania sa splodín horenia,“ priblížil Pecek.

Dodal, že vyčíslením výšky škody aj okolnosťami, ktoré tejto udalosti predchádzali, sa v súčasnosti zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci, kde už poverený príslušník začal trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia.

