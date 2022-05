Polícia v Senici modernizovala kamerový systém, pribudlo deväť kamier

Senica 4. mája (TASR) – Do monitorovacieho kamerového systému Mestskej polície Senica pribudlo deväť nových kamier. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



Celkovo zahŕňa systém 36 kamier. "Kamerový systém je potrebné po určitom období obnovovať, aby bolo v záujme bezpečnosti neustále zabezpečené monitorovanie verejných priestranstiev a miest, kde najčastejšie dochádza k protiprávnej činnosti a páchaniu rôznych priestupkov," uviedol náčelník Mestskej polície Senica Jaroslav Pecha.



Súčasťou aktuálnej modernizácie bola okrem výmeny kamier aj inštalácia technológie do obslužného pracoviska kamerového systému. "Najstaršie kamery boli vymenené za pohyblivé, ktoré sa dokážu otáčať 360 stupňov okolo vlastnej osi s vysokou kvalitou zaznamenávaného obrazu a až s 30-násobným optickým zoomom bez straty kvality obrazu. Ďalšou výhodou je, že osadené kamery nám umožňujú monitorovať rozlohou omnoho väčší priestor. Záznamy z takýchto monitorovacích kamier sú v mnohých prípadoch využité v trestnom a správnom konaní. Zmodernizovaný kamerový systém je už plne funkčný," doplnil Pecha.



Kamerový systém mesta Senica striedavo obsluhuje 12 zamestnancov chránenej dielne. "Sú to ľudia s rôznym zdravotným postihnutím, ktorí majú sťažené pracovné uplatnenie na trhu práce. Kamerové systémy zohrávajú významnú úlohu pri objasňovaní spáchaných trestných deliktov. Počas roka 2021 bolo monitorovacím kamerovým systémom v Senici zaznamenaných a nahlásených 686 takýchto udalostí," informovala Moravcová.