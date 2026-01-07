< sekcia Regióny
Polícia v Senici zasahovala pre únik plynu i požiare kontajnerov
Autor TASR
Senica 7. januára (TASR) - Zásahy Mestskej polície (MsP) v Senici súviseli na prelome rokov okrem iného aj s únikom plynu, požiarmi kontajnerov či rušením verejného poriadku. Mesto Senica o tom informovalo na svojom webe.
V piatok 27. decembra o 17.15 h prijala mestská polícia telefonické oznámenie o zápachu plynu na Továrenskej ulici pri rodinných domoch. „Hliadka po príchode na miesto únik plynu potvrdila a okamžite privolala Hasičský a záchranný zbor,“ priblížilo mesto. Hasiči zistili menší únik plynu z plynovej skrinky s plynomerom a rozvodmi k jednému z rodinných domov. O udalosti bol vyrozumený majiteľ nehnuteľnosti a únik bol nahlásený poruchovým službám.
Mestskí policajti boli privolaní aj k dvom požiarom smetných košov. Najskôr 29. decembra v parku na križovatke ulíc J. Mudrocha a Sadová. Na Nový rok horel kontajner na Ružovej ulici v smere od Priemyselnej ulice.
Polícia okrem toho preverovala aj oznámenie o krádeži vešiaka na bielizeň a oblečenia z bytového domu. Privolaná bola aj v súvislosti s poškodením vstupných dverí do budovy Základnej školy na ulici J. Mudrocha a riešila aj hlučné správanie a fyzické potýčky na Ulici sv. Cyrila a Metoda.
„Mestská polícia preverovala viaceré oznámenia o používaní pyrotechniky na sídliskách a parkoviskách, kde hrozilo poškodenie majetku, napríklad zapálenie vozidiel,“ doplnilo mesto s tým, že po príchode hliadok už bol na miestach pokoj a k škodám na majetku nedošlo.
