V Seredi a pri Piešťanoch zaistili tri kilogramy pervitínu

Sereď 25. marca (TASR) – Po dvoch súbežných policajných záťahoch v meste Sereď a v obci Veľké Orvište pri Piešťanoch stiahli policajti z obehu tri kilogramy pervitínu. Vyšetrovateľ obvinil 49-ročného a 33-ročného muža zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.



"Väčšinu drog policajti našli a zaistili pri domovej prehliadke v dome v Seredi, kde 49-ročný J. K. prechovával takmer tri kilogramy čistého pervitínu. Z toho množstva by sa podľa výsledkov predbežnej expertízy dalo vyrobiť viac ako 26.000 jednotlivých dávok pika. Na čiernom trhu by za pervitín v takejto kvalite zinkasoval viac ako 100.000 eur. Pri druhej prehliadke zaistili policajti marihuanu a pervitín, a navyše sa podarilo zhabať aj veci určené na užívanie a distribúciu drog. Išlo napríklad o striekačky, plastové vrecká, sklené fajky, digitálne váhy a skúmavky,” uviedla Linkešová.



Z dôvodu obavy, že budú obvinení pokračovať v trestnej činnosti, žiadal vyšetrovateľ pre oboch väzobné stíhanie. Do rozhodnutia o väzbe zostávajú muži v celách policajného zaistenia. Staršiemu mužovi hrozí za predaj a distribúciu drog v značnom rozsahu a za recidívu trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov. Mladší si môže posedieť za mrežami na 10 až 15 rokov. Tretia osoba bola po vykonaní procesných úkonov zo zadržania prepustená na slobodu. "Policajní kriminalisti Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR Trnava plánovali akciu niekoľko mesiacov," doplnila Linkešová.