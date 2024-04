V Skrabskom jazdil muž na cudzom aute, nafúkal takmer 1,8 promile

Skrabské 2. apríla (TASR) - Polícia zadržala muža, ktorý v Skrabskom v okrese Vranov nad Topľou jazdil na cudzom aute a nafúkal. Policajnej hliadke sa 20-ročný muž pokúšal ujsť. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, výsledok dychovej skúšky dosiahol takmer 1,8 promile.



Muž zo Skrabského s dvoma kamarátmi v čase od stredy (27. 3.) do štvrtka (28. 3.) vytlačil neuzamknuté auto z dvora rodinného domu v obci na cestu a naštartoval ho. "Počas jazdy dostal defekt na prednej pneumatike, a preto sa s vozidlom vrátil naspäť do dvora, aby ho vrátil. Z idúceho vozidla vyskočil, no vozidlo pokračovalo samovoľne v jazde až narazilo do betónového schodíka, kde zastavilo," spresnila hovorkyňa.



Polícia prípad vyšetruje ako trestný čin neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla spáchaného v súbehu s trestným činom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.