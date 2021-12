Snina a Humenné riešia krádeže vlámaním do taxíkov

Snina 6. decembra (TASR) – Spolu štyri prípady krádeže vlámaním do vozidiel taxislužieb vyšetrujú policajti zo Sniny a Humenného. K všetkým došlo počas noci zo soboty na nedeľu (4. - 5. 12.), celkové škody spôsobené krádežou poškodení vyčíslili na 1165 eur, na autách vznikla škoda za 600 eur, informoval TASR vedúci oddelenia komunikácie a prevencie prešovského krajského policajného riaditeľstva Daniel Džobanik. Polícia v tejto súvislosti opätovne upozorňuje verejnosť, aby vo svojich vozidlách nenechávala hodnotné veci bez dozoru.



"Spôsob, akým sa zatiaľ neznámy páchateľ dostal do áut, bol vo všetkých štyroch prípadoch rovnaký. Urobil to najjednoduchším spôsobom, rozbil okno na dverách," priblížil s tým, že zlodej následne z dverí áut odcudzil peňaženky s finančnou hotovosťou. Polícia vo všetkých štyroch prípadoch začala trestné stíhanie pre prečin krádeže a v jednom prípade aj pre prečin poškodzovania cudzej veci.



Polícia zároveň upozorňuje, že podobným prípadom sa dá jednoducho predísť. "Aj keď opúšťate vozidlo len na malú chvíľu, vezmite si svoje cennosti so sebou," pripomenul Džobanik, pričom podotkol, že zlodeji v podobných prípadoch konajú impulzívne a o hodnote ukradnutých vecí uvažujú až po krádeži. Škoda spôsobená rozbitím okna tak môže byť často väčšia, než hodnota ukradnutej veci. Podľa polícia tiež "nehrá významnú úlohu" ani miesto, kde je auto zaparkované, ani to, či ide "obyčajné" alebo "luxusnejšie" vozidlo.