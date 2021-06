Polícia v Snine rieši prípad nelegálneho nakladania s odpadmi

Snina 2. júna (TASR) – Humenský policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci prečinu neoprávneného nakladania s odpadmi, ku ktorému došlo v utorok 1. júna v meste Snina. Na jeho okraji zatiaľ neznámy páchateľ vyhodil päť vriec so stavebným odpadom, informoval vedúci oddelenia komunikácie a prevencie prešovského krajského policajného riaditeľstva Daniel Džobanik.



"Ich (vriec, pozn. TASR) voľným vyhodením v prírode zatiaľ neznámy páchateľ konal v rozpore so zákonom o odpadoch a vytvoril tak nelegálnu skládku stavebného odpadu," uviedol. Zároveň vyzval verejnosť, aby v prípade akýchkoľvek informácií, ktoré by viedli k objasneniu tohto prípadu, kontaktovali políciu, a to osobne alebo na linke 158.