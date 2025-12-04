< sekcia Regióny
Polícia v Snine vyšetruje podvod s prenájmom bytu
Autor TASR
Snina 4. decembra (TASR) - Polícia v Snine v súvislosti s prenájmom bytu vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu podvodu. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, 49-ročný muž prostredníctvom internetovej stránky hľadal na prenájom jednoizbový byt alebo garsónku v Humennom.
„Telefonicky sa mu ozval neznámy muž, ktorý uviedol, že má jednoizbový byt a ponúka ho do nájmu. Po vzájomnej dohode a komunikácii sa záujemca i ponúkajúci dohodli, a tak 49-ročný muž vykonal štyri prevody finančných prostriedkov ako preddavkové platby za prenájom v celkovej sume 2880 eur,“ povedala Ligdayová.
Následne neznámy muž podľa nej prestal komunikovať, byt neponúkol a zaplatené zálohové platby nevrátil. Polícia upozorňuje, že pri obchodovaní či poskytovaní svojich osobných údajov cudzím osobám na internete je potrebná mimoriadna opatrnosť.
