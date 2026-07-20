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Opití kolobežkári v Bratislave spôsobili nehody
Policajti v tejto súvislosti na vodičov apelovali, aby nejazdili pod vplyvom alkoholu ani omamných a psychotropných látok.
Autor TASR
Bratislava 20. júla (TASR) - Policajti v sobotu (18. 7.) riešili dve nehody v Bratislave, ktoré spôsobili vodiči elektrokolobežiek. Obaja boli pod vplyvom alkoholu. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
„V prvom prípade došlo k dopravnej nehode na Námestí SNP, kde sa vodič plne nevenoval vedeniu vozidla, následkom čoho spadol z vozidla na vozovku a spôsobil si ľahké zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice k ošetreniu. Policajti vodiča podrobili aj dychovej skúške, ktorej výsledok bol 1,23 promile,“ priblížila.
K druhej nehode došlo na Šintavskej ulici - zrazili sa auto s elektrokolobežkou. „Vodička viedla vozidlo po Šintavskej ulici smer Topoľčianska. Pri štarte na svetelnej križovatke do jej zadnej časti vozidla narazil vodič elektrokolobežky. Dychová skúška vykonaná u vodičky mala negatívny výsledok, no u vodiča elektrokolobežky bol výsledok pozitívny, a to 1,31 promile,“ doplnila hovorkyňa.
Policajti v tejto súvislosti na vodičov apelovali, aby nejazdili pod vplyvom alkoholu ani omamných a psychotropných látok. „Jazdou pod vplyvom alkoholu a omamných látok aj na iných dopravných prostriedkoch, ako sú motorové vozidlá zbytočne riskujete a ohrozujete nielen ostatných účastníkov cestnej premávky a seba, ale aj spôsobujete majetkové škody, ku ktorým by vôbec nemuselo dôjsť,“ dodali.
„V prvom prípade došlo k dopravnej nehode na Námestí SNP, kde sa vodič plne nevenoval vedeniu vozidla, následkom čoho spadol z vozidla na vozovku a spôsobil si ľahké zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice k ošetreniu. Policajti vodiča podrobili aj dychovej skúške, ktorej výsledok bol 1,23 promile,“ priblížila.
K druhej nehode došlo na Šintavskej ulici - zrazili sa auto s elektrokolobežkou. „Vodička viedla vozidlo po Šintavskej ulici smer Topoľčianska. Pri štarte na svetelnej križovatke do jej zadnej časti vozidla narazil vodič elektrokolobežky. Dychová skúška vykonaná u vodičky mala negatívny výsledok, no u vodiča elektrokolobežky bol výsledok pozitívny, a to 1,31 promile,“ doplnila hovorkyňa.
Policajti v tejto súvislosti na vodičov apelovali, aby nejazdili pod vplyvom alkoholu ani omamných a psychotropných látok. „Jazdou pod vplyvom alkoholu a omamných látok aj na iných dopravných prostriedkoch, ako sú motorové vozidlá zbytočne riskujete a ohrozujete nielen ostatných účastníkov cestnej premávky a seba, ale aj spôsobujete majetkové škody, ku ktorým by vôbec nemuselo dôjsť,“ dodali.