KURIOZITA: Opitý vodič viezol osem ľudí a ukradnuté dopravné značky
Pri vozidle sa nachádzalo celkovo osem mladíkov, ktorí z neho vystúpili, pričom z batožinového priestoru trčali dve dopravné značky.
Autor TASR
Bratislava 9. marca (TASR) - Polícia v sobotu (7. 3.) v Bratislave riešila prípad opitého vodiča, ktorý v aute prevážal dve odcudzené dopravné značky. V tejto veci začala trestné stíhanie pre podozrenie z trestných činov ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a krádeže v súbehu s trestným činom poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.
„V sobotu v čase o 2.20 h spozorovali policajti rýchlo idúce vozidlo s otvoreným batožinovým priestorom po Záhorskej ulici. Policajti ihneď túto informáciu preverili, pričom uvedené vozidlo našli na Gbelskej ulici. Pri vozidle sa nachádzalo celkovo osem mladíkov, ktorí z neho vystúpili, pričom z batožinového priestoru trčali dve dopravné značky - ‚Daj prednosť v jazde‘ vrátane kovového stĺpu a ‚Prikázaný smer‘ bez kovového stĺpu,“ uviedol s tým, že vodič sa priznal, že značky dostali nápad ukradnúť počas konzumácie alkoholu v jednom z pohostinstiev.
Policajti v dychu 21-ročného vodiča namerali 1,75 promile alkoholu. „Vodič, ako aj 21-ročný spolujazdec, ktorý mal dopravné značenie s ním odcudziť, boli obmedzení na osobnej slobode. Keďže sa však voči policajtom vodič začal správať vulgárne a následne sa pokúsil o útek z miesta, boli voči nemu v súlade so zákonom použité donucovanie prostriedky a priložené služobné putá. Následne boli vodič aj spolujazdec eskortovaní na príslušné policajné oddelenie za účelom vykonania ďalších úkonov,“ dodal hovorca.
