< sekcia Regióny
Polícia v sobotu večer dohliadala na tuningový zraz v Bratislave
Stretnutia prebehli bez narušenia verejného poriadku, avšak došlo k viacerým porušeniam pravidiel cestnej premávky.
Autor TASR
Bratislava 26. apríla (TASR) - Bratislavská polícia v sobotu (25. 4.) v neskorých večerných hodinách dohliadala na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v okolí miest v Bratislave, kde sa konali zrazy tzv. „tuningových“ vozidiel. Stretnutia prebehli bez narušenia verejného poriadku, avšak došlo k viacerým porušeniam pravidiel cestnej premávky. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
Polícia dohliadala na vozidlá počas ich presunov po hlavnom meste v okolí nákupného centra v druhom bratislavskom okrese, následne na parkovisku odpočívadla Rovinka na diaľnici D4, ako aj na viacerých miestach v rámci Bratislavského kraja. Policajti skontrolovali približne 150 vozidiel a vykonali 81 dychových skúšok.
Kontroly odhalili päťkrát nedodržanie predpísanej rýchlosti jazdy, v troch prípadoch vodiči nepoužívali bezpečnostné pásy, v štyroch išlo o nesprávny spôsob jazdy, 11 prípadov sa týkalo nedostatku v technickom stave vozidla, v dvoch prípadoch vodiči počas jazdy obsluhovali telefón. V rámci kontroly takisto jeden z vodičov nepredložil potrebné doklady, jeden nerešpektoval dopravné značenie a jeden sa otočil na križovatke. V troch prípadoch polícia zadržala osvedčenie o evidencii vozidla, v dvoch prípadoch zadržali tabuľku s evidenčným číslom a spísali správu o výsledku objasňovania priestupku.
