Incident v Starej Ľubovni: Opitý Ukrajinec si vzal to, čo mu nepatrilo

Stará Ľubovňa 1. júla (TASR) - Z trestného činu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla spáchaného v súbehu s trestným činom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 19-ročného Ukrajinca. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, v nedeľu (29. 6.) ho zadržali, keďže bol podozrivý zo spáchania trestných činov.



„Bol umiestnený do cely policajného zaistenia, kde s ním boli vykonané potrebné procesné úkony,“ uviedla Ligdayová. Na základe záverov vyšetrovania mu poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Starej Ľubovni vzniesol obvinenie zo spomenutých trestných činov.



Ako priblížila Ligdayová, muž v nedeľu popoludní nastúpil na miesto vodiča do osobného vozidla, ktoré bolo zaparkované na parkovisku v Starej Ľubovni. Kľúčom od vozidla uloženým na prístrojovej doske naštartoval a bez súhlasu či vedomia vlastníka auta odišiel.



„Počas jazdy narazil do zaparkovaného osobného auta. Poškodenému majiteľovi vznikla škoda približne 4500 eur. Policajná hliadka po príchode na miesto podrobila 19-ročného vodiča kontrole. Výsledok jeho dychovej skúšky dosiahol takmer 1,8 promile,“ doplnila Ligdayová s tým, že povereným príslušníkom bol spracovaný návrh na podanie obžaloby na obvineného.