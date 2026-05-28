< sekcia Regióny
OPITÝ ZA VOLANTOM: Muž bez vodičáku spôsobil dopravnú nehodu
Polícia v Starej Ľubovni obvinila z jazdy pod vplyvom alkoholu 43-ročného muža
Autor TASR
Stará Ľubovňa 28. mája (TASR) - Polícia v Starej Ľubovni obvinila z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 43-ročného vodiča. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„V utorok (26. 5.) podvečer viedol osobné vozidlo v čase odobratia príslušného vodičského oprávnenia v smere od obce Šarišské Jastrabie. Zastavil na krajnici, chcel sa s vozidlom otočiť. Opakovane narazil do okolo prechádzajúceho vozidla,“ uviedla Ligdayová.
Policajná hliadka na mieste nehody oboch účastníkov podrobila kontrole. U 43-ročného vodiča bol výsledok podľa Ligdayovej pozitívny, presiahol hodnotu 2,3 promile. Muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia.
„V utorok (26. 5.) podvečer viedol osobné vozidlo v čase odobratia príslušného vodičského oprávnenia v smere od obce Šarišské Jastrabie. Zastavil na krajnici, chcel sa s vozidlom otočiť. Opakovane narazil do okolo prechádzajúceho vozidla,“ uviedla Ligdayová.
Policajná hliadka na mieste nehody oboch účastníkov podrobila kontrole. U 43-ročného vodiča bol výsledok podľa Ligdayovej pozitívny, presiahol hodnotu 2,3 promile. Muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia.