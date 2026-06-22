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Polícia v Starej Ľubovni vyšetruje podvod v súvislosti s predajom auta
Pri podpise zmluvy predávajúci prevzal v hotovosti 35.000 eur a motorové vozidlo odovzdal 23-ročnému kupujúcemu.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 22. júna (TASR) - Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Starej Ľubovni rieši prípad trestného činu podvodu v súvislosti s predajom auta. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová. Ako uviedla, neznámy muž ako predávajúci v roku 2023 uzatvoril s kupujúcim zmluvu, išlo o predaj osobného auta.
„Pri podpise zmluvy predávajúci prevzal v hotovosti 35.000 eur a motorové vozidlo odovzdal 23-ročnému kupujúcemu. Problémom však bolo, že predávajúci zamlčal skutočnosť, že financovanie kúpy predmetného vozidla bolo na základe úverovej zmluvy, ktorú uzatvoril v roku 2022 s lízingovou spoločnosťou. V zmluve sa zaviazal uhradiť 96 splátok vo výške približne 510 eur mesačne, pričom uhradil len desať mesačných splátok,“ povedala Ligdayová.
Predávajúci podľa jej slov pred kupujúcim taktiež zamlčal, že k predmetu kúpy je zriadené záložné právo v prospech leasingovej spoločnosti.
„Pri podpise zmluvy predávajúci prevzal v hotovosti 35.000 eur a motorové vozidlo odovzdal 23-ročnému kupujúcemu. Problémom však bolo, že predávajúci zamlčal skutočnosť, že financovanie kúpy predmetného vozidla bolo na základe úverovej zmluvy, ktorú uzatvoril v roku 2022 s lízingovou spoločnosťou. V zmluve sa zaviazal uhradiť 96 splátok vo výške približne 510 eur mesačne, pričom uhradil len desať mesačných splátok,“ povedala Ligdayová.
Predávajúci podľa jej slov pred kupujúcim taktiež zamlčal, že k predmetu kúpy je zriadené záložné právo v prospech leasingovej spoločnosti.