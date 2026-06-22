Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 22. jún 2026Meniny má Paulína
< sekcia Regióny

Polícia v Starej Ľubovni vyšetruje podvod v súvislosti s predajom auta

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Pri podpise zmluvy predávajúci prevzal v hotovosti 35.000 eur a motorové vozidlo odovzdal 23-ročnému kupujúcemu.

Autor TASR
Stará Ľubovňa 22. júna (TASR) - Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Starej Ľubovni rieši prípad trestného činu podvodu v súvislosti s predajom auta. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová. Ako uviedla, neznámy muž ako predávajúci v roku 2023 uzatvoril s kupujúcim zmluvu, išlo o predaj osobného auta.

„Pri podpise zmluvy predávajúci prevzal v hotovosti 35.000 eur a motorové vozidlo odovzdal 23-ročnému kupujúcemu. Problémom však bolo, že predávajúci zamlčal skutočnosť, že financovanie kúpy predmetného vozidla bolo na základe úverovej zmluvy, ktorú uzatvoril v roku 2022 s lízingovou spoločnosťou. V zmluve sa zaviazal uhradiť 96 splátok vo výške približne 510 eur mesačne, pričom uhradil len desať mesačných splátok,“ povedala Ligdayová.

Predávajúci podľa jej slov pred kupujúcim taktiež zamlčal, že k predmetu kúpy je zriadené záložné právo v prospech leasingovej spoločnosti.
.

Neprehliadnite

Program MS v noci z pondelka 22. na utorok 23. júna

VÁŽNA NEHODA V BRATISLAVE: Vodič zrazil dievča a ženu

RUTTKAY: Archeológovia očakávajú v Šuranoch objavy európskeho významu

VIDEO: Minister Jozef Ráž sa bude uchádzať o post primátora Bratislavy