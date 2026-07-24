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VÁŽNY PRACOVNÝ ÚRAZ: Muža prevážali do nemocnice vrtuľníkom
K pracovnému úrazu muža došlo pri vykonávaní stavebných prác na budove internátu strednej školy.
Autor TASR
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Stará Turá 24. júla (TASR) - Vážne zranenia utrpel ešte 20. júla pri práci na stavbe v Starej Turej 38-ročný muž. Polícia začala v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci ublíženia na zdraví. Pre TASR to v piatok uviedla trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
K pracovnému úrazu muža došlo pri vykonávaní stavebných prác na budove internátu strednej školy. „Operačný dôstojník vyslal na miesto udalosti policajnú hliadku, ktorá danú udalosť preverila a vykonala na mieste prvotné procesné úkony. Poškodený utrpel pri udalosti zranenia, v dôsledku ktorých bol leteckou záchrannou službou transportovaný do nemocnice,“ priblížila Krajčíková. Na miesto sa podľa nej dostavili i pracovníci inšpektorátu práce.
„V súčasnosti polícia zabezpečuje procesné úkony smerujúce k riadnemu objasneniu všetkých okolností prípadu a z uvedeného dôvodu nie je možné poskytnúť viac informácií,“ dodala Krajčíková.
Zásah záchranárov pre TASR potvrdila hovorkyňa Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová, uviedla, že na miesto vyslali záchranársky vrtuľník. „Tridsaťosemročný pacient bol pri vedomí letecky transportovaný do nemocnice v Trenčíne s diagnózou polytrauma,“ ozrejmila.
K pracovnému úrazu muža došlo pri vykonávaní stavebných prác na budove internátu strednej školy. „Operačný dôstojník vyslal na miesto udalosti policajnú hliadku, ktorá danú udalosť preverila a vykonala na mieste prvotné procesné úkony. Poškodený utrpel pri udalosti zranenia, v dôsledku ktorých bol leteckou záchrannou službou transportovaný do nemocnice,“ priblížila Krajčíková. Na miesto sa podľa nej dostavili i pracovníci inšpektorátu práce.
„V súčasnosti polícia zabezpečuje procesné úkony smerujúce k riadnemu objasneniu všetkých okolností prípadu a z uvedeného dôvodu nie je možné poskytnúť viac informácií,“ dodala Krajčíková.
Zásah záchranárov pre TASR potvrdila hovorkyňa Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová, uviedla, že na miesto vyslali záchranársky vrtuľník. „Tridsaťosemročný pacient bol pri vedomí letecky transportovaný do nemocnice v Trenčíne s diagnózou polytrauma,“ ozrejmila.