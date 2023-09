STREDA NA TRNAVSKÝCH CESTÁCH: Jeden z najtragickejších dní

Trnava 14. septembra (TASR) – Päť obetí dopravných nehôd zapísala do policajných štatistík streda (13. 9.) v Trnavskom kraji. Štyri osoby zomreli pri nehode na D1 a jedna pri kolízii v uliciach Trnavy. Informovala o tom trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová. Ide podľa nej o jeden z najtragickejších dní za posledné roky.



V ranných hodinách sa odohrala tragédia na diaľnici D1, keď zišlo z vozovky auto s poľským evidenčným číslom a narazilo do stromu. Náraz neprežilo štvorročné dievčatko, jeho 35-roční rodičia a 62-ročná spolujazdkyňa. Bez zranení vyviazlo päťmesačné dieťa. Okolnosti nehody polícia vyšetruje ako usmrtenie a ublíženie na zdraví s následkom ťažkej ujmy.



Tragický koniec mala aj dopravná nehoda v centre Trnavy, kde sa popoludní na Študentskej ulici zrazili dve autá. "Vodič VW Passat vo veku 38 rokov, ktorý nehodu pravdepodobne zavinil, bol prevezený do nemocnice. Vážnym zraneniam o niekoľko hodín podľahol," uviedla hovorkyňa. Ďalšie tri osoby sa zranili a podľa predbežných informácií by nemalo ísť o ťažké zranenia. Dopravná nehoda je naďalej v štádiu vyšetrovania. Polícia alkohol u vodičov oboch áut nezistila. "Pri lustrácii policajti zistili, že auto VW Passat bolo z evidencie vozidiel dočasne odhlásené a majiteľ auta nemal od neho platný technický preukaz.