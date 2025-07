Žene sa vyhrážal podrezaním, polámaním nôh i zakopaním do zeme

Stropkov 23. júla (TASR) - Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Stropkove vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu nebezpečného vyhrážania v súvislosti s prípadom, ku ktorému došlo v utorok (22. 7.) predpoludním v byte v okrese Stropkov. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová.



„Muž prišiel do obývacej izby, vytiahol z topánky otvárací nôž s výsuvnou čepeľou, pristúpil k žene a vyhrážal sa jej podrezaním, polámaním nôh i zakopaním do zeme. Konanie muža vzbudilo u ženy strach o život, bála sa ho,“ uviedla Ligdayová.



Ako doplnila, polícia po príchode na miesto muža zadržala, bol umiestnený do cely policajného zaistenia.