AKO Z FILMU: Pri Hlohovci sa pobilo 40 ľudí, dvoch postrelili

Hlohovec 14. septembra (TASR) – V trnavskej a piešťanskej nemocnici skončili obete bitky v Šulekove, miestnej časti Hlohovca. Anonym v pondelok po 21. hodine nahlásil potýčku približne 40 osôb, ktoré na seba útočili kameňmi a palicami.



O niekoľko minút na to, ako sa na miesto udalosti presúvali najbližšie policajné hliadky, bola ohlásená z Ulice Ľ. Podjavorinskej streľba a zranení. Policajné hliadky na mieste našli dve osoby postrelené a tri so zranením hlavy. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.



„Vypätá situácia medzi Rómami sa nakoniec upokojila a policajné hliadky spolu s kriminalistami situáciu v obci do ranných hodín monitorovali. Ďalší policajti vykonávajú stráženie zranených v nemocniciach," uviedla hovorkyňa. Udalosť si prevzal trnavský vyšetrovateľ.



„Dôvod, pre ktorý vznikol konflikt, polícia preveruje a v súčasnosti naďalej pokračujeme v procesných úkonoch. Incident vyšetrujeme s podozrením na ublíženia na zdraví s následkom ťažkej ujmy a výtržníctvo. Právna kvalifikácia sa môže zmeniť, respektíve rozšíriť podľa získaných informácií v priebehu vyšetrovania. Bližšie informácie k prípadu poskytneme neskôr, keď to situácia vo vyšetrovaní dovolí," dodala.