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Vyše tri promile: Prešiel autom do protismeru a skončil v priekope
Vodič z miesta odišiel.
Autor TASR
Svidník 20. júla (TASR) - Trestné stíhanie vo veci trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky vedie poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu vo Svidníku v súvislosti s nehodou, ku ktorej došlo v sobotu (18. 7.). TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako povedala, v sobotu ráno viedol 36-ročný muž osobné vozidlo v smere od obce Hrabovčík na obec Rovné.
„Pri prejazde zákrutou nezvládol riadenie, prešiel do protismeru a zišiel s autom mimo vozovky do priekopy, kde sa po náraze vozidlo prevrátilo. Vodič z miesta odišiel. Na miesto nehody sa dostavil neskôr spolu s vlastníčkou vozidla a dobrovoľne sa podrobil dychovej skúške. Jej výsledok presiahol hodnotu 3,2 promile,“ povedala Ligdayová a doplnila, že muž bol zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia.
Ako povedala, v sobotu ráno viedol 36-ročný muž osobné vozidlo v smere od obce Hrabovčík na obec Rovné.
„Pri prejazde zákrutou nezvládol riadenie, prešiel do protismeru a zišiel s autom mimo vozovky do priekopy, kde sa po náraze vozidlo prevrátilo. Vodič z miesta odišiel. Na miesto nehody sa dostavil neskôr spolu s vlastníčkou vozidla a dobrovoľne sa podrobil dychovej skúške. Jej výsledok presiahol hodnotu 3,2 promile,“ povedala Ligdayová a doplnila, že muž bol zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia.