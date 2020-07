V súvislosti s drogami obvinila polícia v Michalovciach tri osoby

Pozdišovce/Michalovce 20. júla (TASR) – Michalovskí kriminalisti pri policajnej akcii zameranej na drogovú trestnú činnosť zadržali koncom minulého týždňa tri podozrivé osoby. „Dve osoby zadržali policajti v obci Pozdišovce a jednu osobu v meste Michalovce," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



Ako uviedla, počas protidrogovej akcii v obci Pozdišovce, ktorú policajti realizovali vo štvrtok 16. júla, vykonali prehliadku motorového vozidla a domovú prehliadku v jednom z michalovských bytov. Zaistili pri nich plastové vrecko a injekčnú striekačku s obsahom bielej kryštalickej látky. Podľa predbežnej expertízy bola v látke zistená prítomnosť metamfetamínu.



Polícia v súvislosti s nedovolenou výrobou omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držaním a obchodovaním s nimi obvinila z prečinu 31-ročného Michalovčana, u 36-ročnej ženy zo Sečoviec má ísť o zločin. Podľa Mésarovej si mala žena pervitín zadovažovať z rôznych doposiaľ nestotožnených zdrojov minimálne od marca tohto roka.



„Zakázané návykové látky prechovávala v mieste prechodného pobytu v Michalovciach, pripravovala ich na distribúciu, delila na konzumentské dávky s cieľom získania finančného a iného prospechu," priblížila s tým, že drogy mala obvinená ďalej predávať v mieste prechodného pobytu a na rôznych miestach v Michalovciach aj obvinenému Michalovčanovi.



Kým Michalovčana polícia po vykonaní procesných úkonov zo zadržania prepustila, obvinenú ženu policajti umiestnili do cely policajného zaistenia s podnetom na jej vzatie do väzby. V prípade dokázania viny hrozí mužovi trest odňatia slobody až na päť rokov, žene v trvaní troch až desiatich rokov.



Rovnaká trestná sadzba hrozí aj 21-ročnému mužovi z Michalovského okresu, ktorý v sobotu nadránom na jednom z parkovísk v Michalovciach prechovával v osobnom motorovom vozidle plastové vrecko s obsahom sušiny zelenej farby vykazujúcej znaky rastliny rodu Cannabis.



„Zaistené látky boli zaslané na expertízne skúmanie na Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru Košice, pričom predbežná expertíza potvrdila prítomnosť látky THC," uzavrela Mésarová s tým, že polícia obvineného umiestnila do cely policajného zaistenia a podala podnet na jeho väzobné stíhanie.