Prešovská polícia našla v aute náboje, vedie trestné stíhanie

Stropkov 8. septembra (TASR) - Trestné stíhanie vo veci zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami vedie polícia v Prešove v súvislosti s nájdením nábojov v jednom z áut. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



"V zatiaľ presne nezistenej dobe si páchateľ zadovážil 20 kusov nábojov, ktoré uložil do papierovej škatuľky do odkladacieho priestoru predných dverí osobného motorového vozidla. Vozidlo bolo zaparkované na ulici Jarkovej v Prešove," uviedla.



Ako povedala, náboje môžu podliehať povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti v zmysle zákona o strelných zbraniach a strelive.