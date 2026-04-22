Opitý vodič nabúral do zaparkovaného auta a ušiel
Autor TASR
Prešov 22. apríla (TASR) - Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prešove vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky v súvislosti s dopravnou nehodou, ku ktorej došlo na Bajkalskej ulici v Prešove. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako povedala, 49-ročný muž v pondelok (20. 4.) podvečer na Bajkalskej ulici pri cúvaní s osobným autom na parkovacie miesto narazil do zaparkovaného vozidla. „Po kolízii na mieste nezotrval a odišiel preč. Policajnou hliadkou bol vodič vypátraný a podrobený dychovej skúške, výsledok presiahol 1,6 promile,“ uviedla Ligdayová.
Vodiča policajti obmedzili na osobnej slobode a zadržali mu vodičský preukaz.
