Polícia v súvislosti s nehodou v Košiciach doposiaľ nikoho neobvinila

Košice 11. februára (TASR) – Polícia v súvislosti s piatkovou (10. 2.) nehodou v Košiciach, pri ktorej prišli o život tri osoby, doposiaľ nikoho neobvinila. Ako TASR v sobotu informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, polícia sa nehode intenzívne venuje.



"Vodič vozidla značky BMW bol ešte včera zadržaný a v súčasnej dobe sa nachádza v cele policajného zaistenia. Košický policajný vyšetrovateľ naďalej vykonáva potrebné procesné úkony. Doposiaľ nebolo vznesené obvinenie žiadnej konkrétnej osobe. Do vyšetrovania boli pribratí znalci z rôznych odvetví a výsledky znaleckých posudkov budú tvoriť dôležitú súčasť vyšetrovania," uviedla Ivanová.



V prípade, že dôjde k vzneseniu obvinenia alebo inému postupu vo vyšetrovaní, bude polícia podľa jej slov verejnosť informovať hneď, ako to bude možné.



Podľa doterajších zistení v piatok dopoludnia viedol 43-ročný Košičan osobné auto značky BMW X5 po Gorkého ulici v Košiciach. Z doposiaľ nezistených príčin prešiel s autom do protismeru, kde narazil do vozidla značky Škoda Fabia, ktoré viedol 64-ročný Košičan.



Po náraze Škoda Fabia narazila zadnou časťou do zábradlia a dopravného značenia.



Vozidlo BMW začalo nekontrolovateľne rotovať. V tom čase po priechode pre chodcov kráčali tri chodkyne. Vozidlo BMW chodkyne zachytilo, následne ich odhodilo na vozovku a na trávnatý povrch.



Pred tým, ako sa zastavilo pri okraji vozovky, narazilo do vozidla značky Peugeot, s ktorým jeho vodička zastavila pred priechodom pre chodcov.



Z BMW sa odtrhlo a odletelo ľavé predné koleso a narazilo do neďaleko zaparkovaného vozidla značky Toyota, ktoré tam stálo z dôvodu realizácie škodovej udalosti.



Nehoda si vyžiadala tri obete. Išlo o vodiča Škody Fabie a dve chodkyne. Jedna zomrela na mieste, druhá po prevoze do nemocnice.