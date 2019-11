Polícia v súvislosti s únikom plynu v Prešove obvinila 68-ročnú ženu

Prešov 4. novembra (TASR) – Polícia obvinila 68-ročnú majiteľku bytu v Prešove z prečinu všeobecného ohrozenia. Dôvodom bol unikajúci plyn v jej byte, ktorým podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jany Ligdayovej ohrozila ostatných obyvateľov bytového domu.



Ako v pondelok TASR informovala Ligdayová, policajti boli v sobotu (3. 11.) vyslaní na preverenie oznámenia od správcu bytového domu, že na Prostějovskej ulici uniká plyn.



"Po príchode na miesto bolo cítiť značný zápach plynu, ktorý unikal z bytu na štvrtom poschodí. Hliadka už cestou k bytu otvárala všetky okná, aby došlo k jeho zriedeniu so vzduchom, a tým k zníženiu rizika možnej explózie. Pracovník plynární, ktorý už bol na mieste, zavrel hlavný prívod plynu a konštatoval, že v byte je také množstvo plynu, že už pri zapnutí svetla môže dôjsť k explózii," uviedla Ligdayová s tým, že policajti vstúpili do bytu a otvorili všetky okná.



"Na plynovej varnej doske bol otvorený regulátor plynu, nebolo tam však žiadne teleso, ktoré by odoberalo teplo. Všetci obyvatelia domu boli o úniku plynu vyrozumení, 68-ročná majiteľka bytu nebola v tom čase doma. Týmto nedbalým konaním bolo všetkých 25 ľudí v tom čase prítomných v obytnom dome vystavených nebezpečenstvu smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví. Taktiež mohlo dôjsť ku škode veľkého rozsahu na majetku," zdôraznila Ligdayová a doplnila, že spomínanej žene hrozí v prípade dokázania viny až ročné väzenie.